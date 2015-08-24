Вы получаете

Абсолютную поддержку на каждом этапе запуска и развития бизнеса

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Преимущества бизнеса по франшизе — быстрый старт и минимальные риски. Поможем в подборе рентабельного места, научим управлению рестораном, подберем и обучим персонал, предоставим поставщиков ингредиентов и оборудования по ценам ниже рыночных.

С момента запуска, команда франшизы суши Катана, помогает Вам окупить вложения и выйти на стабильную прибыль от 500 000 рублей в месяц. Мы уверены в своей бизнес-модели и финансовом результате

Результат

Срок окупаемости франшизы суши
от 6 месяцев

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Система маркетинга

Обеспечиваем поток новых клиентов

Получить маркетинговую стратегию

Подключаем вас к нашему федеральному сайту и мобильному приложению. Создаем и продвигаем аккаунты в соц.сетях. Разрабатываем индивидуальный маркетинг-план развития ресторана в вашем городе. Привлекаем и удерживаем новый поток клиентов.

Предоставим мощную систему онлайн и оффлайн обучения

Онлайн обучение

Дистанционные занятия с франчайзи длятся 1-1.5 недель в зависимости от формата бизнеса. За это время партнеры получают исчерпывающий объем знаний о:
  • запуске ресторана
  • управлении бизнес-процессами
  • развитии и масштабировании бизнеса
  • бухгалтерском учете
  • привлечении и удержании клиентов
  • работе с персоналом
  • закупках и поставках

Оффлайн обучение

В ваш город приезжает «группа открытия» во главе с бренд шеф-поваром сети «Катана суши». Обучение длится 1.5-2 недели в зависимости от выбранного формата ресторана.
  • обучение персонала
  • аттестация персонала
  • подготовка к тестовому открытию
  • подготовка к официальному открытию
  • официальное открытие
  • подведение итогов
  • масштабирование проекта

Более подробно про обучение и как оно будет проходить, Вы сможете узнать в нашей презентации. Скачайте её прямо сейчас

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Основатели компании лично ведут до результата

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Габдрахимов Иван

Основатель компании

Предприниматель с опытом более 5 лет

Эксперт в области менеджмента

Функции в компании:

Исполнительный директор компании «Катана»

Курирую отдел франчайзинга

Запускаем и доводим до результата франчайзи-партнеров

Управление и финансы мои сильные стороны

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Не бывает эффективности без дисциплины, также как дисциплины без характера
 
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Кирилл Дюков

Основатель компании

Предприниматель с опытом более 5 лет

Эксперт в области развития и масштабирования бизнесов по франчайзингу

Функции в компании:

Генеральный директор компании «Катана»

Формирую сильную команду франчайзи-партнеров

Продажи и маркетинг мои сильные стороны

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Главный фактор любого успешного бизнеса – это правильно выбранная ниша. Начинайте представляя конечную цель
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Почему именно франшиза суши даёт быстрый результат?

Востребованный продукт

Суши - это вкусный фаст фуд, который не вредит здоровью. Именно поэтому рынок суши ежегодно растет на 10-20%

Высокий доход

Даже если у вас небольшой город, Вы вполне можете начать с открытия одной доставки и зарабатывать от 500 000 рублей в месяц

Лёгкий старт

Благодаря отлаженной системе франшизы суши Катана Вы сможете запустить бизнес уже через 4 недели и начать отбивать инвестиции

Быстрая окупаемость

При нашем подходе рентабельность бизнеса составляет 23% от среднего чека, что позволяет окупить вложения в срок от 6 месяцев с момента старта
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Форматы бизнеса

Финансовые показатели:

  • Инвестиции: от 800 000 руб
  • Выручка: от 2 500 000 руб/мес
  • Количество заказов: от 2500 шт
  • Средний чек: от 900 руб
  • Чистая прибыль: от 500 000 руб/мес

Технические условия:

  • Площадь: от 40 до 70 кв.м
  • Энергопотребление: от 23 кВт

Описание формата:

Этот формат заведения суши больше всего подходит для быстрого старта и масштабирования. Под доставку суши очень легко найти локацию, так как помещение небольшое и выбор места не зависит от пешеходного трафика. Открыть точку можно при минимальных инвестициях.

Небольшое количество персонала, легкое управление и быстрое открытие позволят Вам быстро отбить вложения и начать зарабатывать.

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Delivery.In.2
Delivery.Out.2

Финансовые показатели:

  • Инвестиции: от 1 500 000 руб
  • Выручка: от 3 500 000 руб/мес
  • Количество заказов: от 3500 шт
  • Средний чек: от 1000 руб
  • Чистая прибыль: от 800 000 руб/мес

Технические условия:

  • Площадь: от 40 до 70 кв.м
  • Энергопотребление: от 23 кВт

Описание формата:

Формат "STREET" требует больше инвестиций, но и доходность у него выше. Работает на 3 канала продаж:

  • Доставка
  • Возьми с собой
  • Посадочные места для гостей

Благодаря этим каналам можно окупить вложения в срок до 3-х месяцев. Наша команда поможет вам полностью реализовать и запустить проект.

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Street.Out.2.1
Ресторан суши КАТАНА

Финансовые показатели:

  • Инвестиции: от 600 000 руб
  • Выручка: от 500 000 руб/мес
  • Количество заказов: от 800 шт
  • Средний чек: от 600 руб
  • Чистая прибыль: от 200 000 руб/мес

Технические условия:

  • Площадь: от 5,5 до 15 кв.м
  • Энергопотребление: от 2 кВт

Описание формата:

Отдельно стоящий небольшой островок в торговом центре или в крупных магазинах, где преобладает наша ЦА. Достоинства формата в том, что он быстр в реализации и самый доступный по объему инвестиций для масштабирования.

Здесь важно понимать проходимость торгового центра. Если ваш город небольшой, то лучше реализовать формат доставки суши

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Take Away.1

Финансовые показатели:

  • Инвестиции: от 1 000 000 руб
  • Выручка: от 2 000 000 руб/мес
  • Количество заказов: от 2000 шт
  • Средний чек: от 1000 руб
  • Чистая прибыль: от 500 000 руб/мес

Технические условия:

  • Площадь: от 30 до 70 кв.м
  • Энергопотребление: от 20 кВт

Описание формата:

Заведение в зоне Фуд-корт в крупных магазинах, торговом центре, когда вы предлагаете свою продукцию наряду с другими заведениями в общем зале для посетителей, а также большой отдельно стоящий торговый островок с полным ассортиментом меню и доставкой блюд.

Лучше открывать в крупных торговых центрах. Благодаря большому потоку людей вам практически не понадобиться дополнительное продвижение.

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Франшиза суши - Фуд-корт

Вопрос - ответ

1Чем вы помогаете новым партнерам?

Основная цель компании в перспективе - это открытие франчайзи в рентабельном месте, выход на чистую прибыль и соблюдение качества продукта и сервиса. И компания Катана будет сопровождать вас на каждом этапе от запуска до дальнейшего сопровождения заведения.

Мы заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали, так как от этого зависит развитие бренда Катана Суши. Мы все идем к единой цели - стать международным брендом №1 в мире.

2Вы помогаете с продвижением и маркетингом?

Мы разрабатываем рекламную стратегию для всей сети, и для каждого формата и каждого города, в частности.

Рекламные материалы для открытия и макеты по локальному маркетингу, проведению акций, обновлению меню разрабатываются и высылаются в соответствии со стратегией.

3Вы предоставляете поставщиков? Я могу других использовать своих, если найду дешевле?

Поставщики оборудования и ингредиентов заранее проработаны для Вашего города и региона в соответствии с нашими требованиями к качеству и минимальным затратам.

Наши поставщики – проверенные компании, с которыми можно спокойно сотрудничать, не переживая за качество или сроки доставки.

Также для поддержания одного стандарта по всей сети – необходимо использовать одни продукты по одной технологии на одном оборудовании. Поэтому в нашей сети мы используем только утвержденных поставщиков.

Со своей стороны мы гарантируем, что у наших поставщиков вы будете закупаться по ценам ниже рыночных

4Сейчас много конкуренции на рынке? Смогу ли я зарабатывать, как вы обещаете до 1 млн. рублей в месяц?

Большая конкуренция это не повод для того, чтобы бояться открывать какое-либо заведение и зарабатывать на нем. На доставку суши в любом городе и регионе есть огромный спрос, а качественные предложения можно пересчитать по пальцам.

Много открывается заведений суши и также много их и закрывается, потому что нет четких бизнес-процессов и стандартов в компании, которые и влияют на рентабельность заведения.

Ну и конечно немаловажную роль имеет внешняя и внутренняя «упаковка» бизнеса, которая оставляет впечатление у клиента и заставляет его вернуться к вам еще раз.

Все эти важные критерии в «Катана Суши» доведены до идеала, за счет уже более 5-летнего опыта развития компании. Вам остается лишь их соблюдать, и тогда вы сможете зарабатывать до 1 000 000 рублей и намного больше и развивать сеть заведений, а это самое главное в бизнесе - не останавливаться на одном заведении, а открывать их больше и больше.

5Как вы обучаете своих партнеров?

Онлайн обучение проходит параллельно процессу открытия заведения. Вы получаете все необходимые документы, проходите тестирование и заполняете аттестационные листы. На протяжении всего этого времени с вами работает менеджер, который контролирует процесс получения информации и корректирует при необходимости.

Оффлайн обучение реализовывается группой открытия, которая выезжает на обучение персонала заведения за несколько дней до технического открытия и остается с франчайзи на несколько дней, после открытия заведения.

6У меня нет опыта в общепите. Стоит ли мне покупать франшизу?
Главное иметь огромное желание работать на 100% и соблюдать все наши стандарты. Франшиза это и есть школа, которая вам даст опыт и знания, при этом вы будете защищены от многих рисков и убытков, если бы решили открыть сами свое заведение. Безусловно, бизнес по франшизе является одним из приоритетных направлений, особенно если нет опыта в бизнесе вообще.
7Как мне подобрать помещение?
Мы предоставим Вам каналы, для нахождения лучших предложений, проконсультируем на предмет поиска помещения как самостоятельно, так и через посредников. Мы проанализируем предложенные Вами варианты размещения и поможем выбрать помещение с лучшей проходимостью и оптимальными условиями аренды.
8Упаковку для суши и униформу вы высылаете? Или мне нужно самому искать?
Упаковка и униформа закупается в головном офисе. За счет большого объема закупа компании, мы даём для наших франчайзи-партнеров, более выгодные цены и уверены в качестве и безопасности продукции.
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