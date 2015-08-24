Преимущества бизнеса по франшизе — быстрый старт и минимальные риски. Поможем в подборе рентабельного места, научим управлению рестораном, подберем и обучим персонал, предоставим поставщиков ингредиентов и оборудования по ценам ниже рыночных.
Предоставим мощную систему онлайн и оффлайн обучения
Онлайн обучение
- запуске ресторана
- управлении бизнес-процессами
- развитии и масштабировании бизнеса
- бухгалтерском учете
- привлечении и удержании клиентов
- работе с персоналом
- закупках и поставках
Оффлайн обучение
- обучение персонала
- аттестация персонала
- подготовка к тестовому открытию
- подготовка к официальному открытию
- официальное открытие
- подведение итогов
- масштабирование проекта
Более подробно про обучение и как оно будет проходить, Вы сможете узнать в нашей презентации. Скачайте её прямо сейчас
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Основатели компании лично ведут до результата
Габдрахимов Иван
Основатель компании
Предприниматель с опытом более 5 лет
Эксперт в области менеджмента
Функции в компании:
Исполнительный директор компании «Катана»
Курирую отдел франчайзинга
Запускаем и доводим до результата франчайзи-партнеров
Управление и финансы мои сильные стороны
Не бывает эффективности без дисциплины, также как дисциплины без характера
Кирилл Дюков
Основатель компании
Предприниматель с опытом более 5 лет
Эксперт в области развития и масштабирования бизнесов по франчайзингу
Функции в компании:
Генеральный директор компании «Катана»
Формирую сильную команду франчайзи-партнеров
Продажи и маркетинг мои сильные стороны
Главный фактор любого успешного бизнеса – это правильно выбранная ниша. Начинайте представляя конечную цель
Почему именно франшиза суши даёт быстрый результат?
Востребованный продукт
Высокий доход
Лёгкий старт
Быстрая окупаемость
Форматы бизнеса
Финансовые показатели:
- Инвестиции: от 800 000 руб
- Выручка: от 2 500 000 руб/мес
- Количество заказов: от 2500 шт
- Средний чек: от 900 руб
- Чистая прибыль: от 500 000 руб/мес
Технические условия:
- Площадь: от 40 до 70 кв.м
- Энергопотребление: от 23 кВт
Описание формата:
Этот формат заведения суши больше всего подходит для быстрого старта и масштабирования. Под доставку суши очень легко найти локацию, так как помещение небольшое и выбор места не зависит от пешеходного трафика. Открыть точку можно при минимальных инвестициях.
Небольшое количество персонала, легкое управление и быстрое открытие позволят Вам быстро отбить вложения и начать зарабатывать.
Финансовые показатели:
- Инвестиции: от 1 500 000 руб
- Выручка: от 3 500 000 руб/мес
- Количество заказов: от 3500 шт
- Средний чек: от 1000 руб
- Чистая прибыль: от 800 000 руб/мес
Технические условия:
- Площадь: от 40 до 70 кв.м
- Энергопотребление: от 23 кВт
Описание формата:
Формат "STREET" требует больше инвестиций, но и доходность у него выше. Работает на 3 канала продаж:
- Доставка
- Возьми с собой
- Посадочные места для гостей
Благодаря этим каналам можно окупить вложения в срок до 3-х месяцев. Наша команда поможет вам полностью реализовать и запустить проект.
Финансовые показатели:
- Инвестиции: от 600 000 руб
- Выручка: от 500 000 руб/мес
- Количество заказов: от 800 шт
- Средний чек: от 600 руб
- Чистая прибыль: от 200 000 руб/мес
Технические условия:
- Площадь: от 5,5 до 15 кв.м
- Энергопотребление: от 2 кВт
Описание формата:
Отдельно стоящий небольшой островок в торговом центре или в крупных магазинах, где преобладает наша ЦА. Достоинства формата в том, что он быстр в реализации и самый доступный по объему инвестиций для масштабирования.
Здесь важно понимать проходимость торгового центра. Если ваш город небольшой, то лучше реализовать формат доставки суши
Финансовые показатели:
- Инвестиции: от 1 000 000 руб
- Выручка: от 2 000 000 руб/мес
- Количество заказов: от 2000 шт
- Средний чек: от 1000 руб
- Чистая прибыль: от 500 000 руб/мес
Технические условия:
- Площадь: от 30 до 70 кв.м
- Энергопотребление: от 20 кВт
Описание формата:
Заведение в зоне Фуд-корт в крупных магазинах, торговом центре, когда вы предлагаете свою продукцию наряду с другими заведениями в общем зале для посетителей, а также большой отдельно стоящий торговый островок с полным ассортиментом меню и доставкой блюд.
Лучше открывать в крупных торговых центрах. Благодаря большому потоку людей вам практически не понадобиться дополнительное продвижение.
Вопрос - ответ
Основная цель компании в перспективе - это открытие франчайзи в рентабельном месте, выход на чистую прибыль и соблюдение качества продукта и сервиса. И компания Катана будет сопровождать вас на каждом этапе от запуска до дальнейшего сопровождения заведения.
Мы заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали, так как от этого зависит развитие бренда Катана Суши. Мы все идем к единой цели - стать международным брендом №1 в мире.
Мы разрабатываем рекламную стратегию для всей сети, и для каждого формата и каждого города, в частности.
Рекламные материалы для открытия и макеты по локальному маркетингу, проведению акций, обновлению меню разрабатываются и высылаются в соответствии со стратегией.
Поставщики оборудования и ингредиентов заранее проработаны для Вашего города и региона в соответствии с нашими требованиями к качеству и минимальным затратам.
Наши поставщики – проверенные компании, с которыми можно спокойно сотрудничать, не переживая за качество или сроки доставки.
Также для поддержания одного стандарта по всей сети – необходимо использовать одни продукты по одной технологии на одном оборудовании. Поэтому в нашей сети мы используем только утвержденных поставщиков.
Со своей стороны мы гарантируем, что у наших поставщиков вы будете закупаться по ценам ниже рыночных
Большая конкуренция это не повод для того, чтобы бояться открывать какое-либо заведение и зарабатывать на нем. На доставку суши в любом городе и регионе есть огромный спрос, а качественные предложения можно пересчитать по пальцам.
Много открывается заведений суши и также много их и закрывается, потому что нет четких бизнес-процессов и стандартов в компании, которые и влияют на рентабельность заведения.
Ну и конечно немаловажную роль имеет внешняя и внутренняя «упаковка» бизнеса, которая оставляет впечатление у клиента и заставляет его вернуться к вам еще раз.
Все эти важные критерии в «Катана Суши» доведены до идеала, за счет уже более 5-летнего опыта развития компании. Вам остается лишь их соблюдать, и тогда вы сможете зарабатывать до 1 000 000 рублей и намного больше и развивать сеть заведений, а это самое главное в бизнесе - не останавливаться на одном заведении, а открывать их больше и больше.
Онлайн обучение проходит параллельно процессу открытия заведения. Вы получаете все необходимые документы, проходите тестирование и заполняете аттестационные листы. На протяжении всего этого времени с вами работает менеджер, который контролирует процесс получения информации и корректирует при необходимости.
Оффлайн обучение реализовывается группой открытия, которая выезжает на обучение персонала заведения за несколько дней до технического открытия и остается с франчайзи на несколько дней, после открытия заведения.