4 Сейчас много конкуренции на рынке? Смогу ли я зарабатывать, как вы обещаете до 1 млн. рублей в месяц?

Большая конкуренция это не повод для того, чтобы бояться открывать какое-либо заведение и зарабатывать на нем. На доставку суши в любом городе и регионе есть огромный спрос, а качественные предложения можно пересчитать по пальцам.

Много открывается заведений суши и также много их и закрывается, потому что нет четких бизнес-процессов и стандартов в компании, которые и влияют на рентабельность заведения.

Ну и конечно немаловажную роль имеет внешняя и внутренняя «упаковка» бизнеса, которая оставляет впечатление у клиента и заставляет его вернуться к вам еще раз.

Все эти важные критерии в «Катана Суши» доведены до идеала, за счет уже более 5-летнего опыта развития компании. Вам остается лишь их соблюдать, и тогда вы сможете зарабатывать до 1 000 000 рублей и намного больше и развивать сеть заведений, а это самое главное в бизнесе - не останавливаться на одном заведении, а открывать их больше и больше.